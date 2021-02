Nieuwe studie linkt onregelmatige bedtijd bij kinderen aan hoger BMI

Peuters die niet op een vast tijdstip gaan slapen, hebben vaker een hogere body mass index (BMI) dan kinderen die dat wel doen. En bij jongens en meisjes die het thuis niet zo breed hebben, bestaat het concept ‘bedtijd’ minder. Dat suggereert een nieuw onderzoek van de University of Delaware, gepubliceerd in het medisch vakblad Annals of behavioral medicine .

Een team wetenschappers onder leiding van Lauren Covington, assistent-professor aan de University of Delaware School of Nursing, wilde de relatie tussen armoede en BMI onderzoeken. Daarvoor analyseerden de onderzoekers gegevens van een andere studie rond obesitaspreventie voor moeders en hun kinderen die in het Amerikaanse Baltimore wonen.

Dat onderzoek focuste op gezinnen die in aanmerking kwamen voor het speciale aanvullende voedingsprogramma voor vrouwen, baby’s en kinderen (WIC). Zo’n 70 procent van hen leefde op of onder de armoedegrens. Als onderdeel van de proef werd bij een groep van 207 peuters van anderhalf jaar oud een week lang de slaap en lichamelijke activiteit gemeten. De moeders vulden ook een voedingsdagboek in dat werd vergeleken met de Healthy Eating Index, een maatstaf voor de voedingskwaliteit op basis van de aanbevelingen uit de Dietary Guidelines for Americans.

Wat blijkt? Kinderen uit huishoudens waarin armoede heerst, gaan over het algemeen vaker op onregelmatige tijdstippen slapen en hebben bijgevolg een hogere BMI. Algemeen advies luidt dat kinderen het best op een vast tijdstip - maximum een uur later - gaan slapen. “Voor gezinnen die in armoede leven is die planning misschien niet zo evident, zeker niet wanneer mama of papa er alleen voor staat, verschillende jobs heeft en er meerdere kinderen zijn”, aldus Covington. Toch loont het de moeite om te streven naar een vaste bedtijd voor je kroost. “Het geeft een gevoel van structuur te geven én het heeft een positieve invloed op de gezondheid.”

Volgens kinderarts Kristien Kamoen is het voor ieder kind een meerwaarde om structuur te hebben in aanloop naar bedtijd. Rituelen zoals tanden poetsen, een verhaaltje vertellen of de dingen benoemen helpen om herkenbaarheid en regelmaat te creëren.