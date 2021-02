Eregouverneur Herman Reynders plant eikenboom aan Hogeschool PXL

Begin februari heeft algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL samen met eregouverneur Herman Reynders een eikenboom geplant aan het hoofdgebouw van de centrale diensten langs de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Deze boom is een afscheidsgeschenk van de voormalige gouverneur.

Bij zijn afscheid bezorgde eregouverneur Herman Reynders elke Limburgse gemeente en andere contacten waarmee hij samenwerkte een boom. “Ik heb in totaal meer dan honderd bomen weggeschonken”, vertelt Reynders. “Een boom als geschenk is eens wat anders dan een doos pralines. Ik hoop dat ik daarmee ook vele mensen en organisaties geïnspireerd heb om meer bomen te planten. Bomen geven een goed gevoel en zijn goed voor onze gezondheid en in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ook in Limburg mogen er nog veel bomen bijkomen.”

De hogeschool PXL is blij met het geschenk, dat perfect kadert in hun duurzaamheidsvisie en de vergroening van de campussen. “De samenwerking met Herman Reynders verliep tijdens zijn ambtsperiode steeds heel goed. We zijn de eregouverneur dan ook heel dankbaar en hebben deze boom daarom een prominente plaats gegeven aan ons hoofdgebouw. We blijven ook graag contact houden met Herman in de toekomst in zijn rol als Club Ambassador bij Limburg United en voor andere opportuniteiten tot samenwerking”, aldus Ben Lambrechts.