Dominique Gelis ontvangt ‘Handmade In Belgium’-label

Met klei en ziel: het vat perfect samen met hoeveel verve en passie Dominique Gelis keramieken en kleien ontwerpen maakt. De Borgloonse koos dan ook bewust om haar pijlen te richten op de ambachtelijke productie van tactiele en bezielde voorwerpen. “Ik koos voor voorwerpen die mensen dagelijks gebruiken en die hen ontroeren, inspireren en vreugde bezorgen. Want geef toe: een kop koffie drinken uit een ambachtelijk gemaakt kopje, een gerechtje in een handgemaakt bord, verse soep in een mooie kom, fruit in een mooie zelfgedraaide schaal… Alles ziet er toch veel mooier uit én smaakt zoveel beter uit zo’n uniek en met zoveel passie gemaakt keramieken voorwerp”, vertelt Dominique enthousiast.

Gerenommeerde restaurants

En dat het geen loze woorden zijn, bewijst haar klantenportfolio: naast particulieren zijn ook gerenommeerde restaurants als Pure C en Magis klant bij Dominique. “Het is telkens weer een fantastische uitdaging om keramiek te creëren op maat van de chefs én hun gerechten. Alle serviezen en decoratie vervaardig ik hoofdzakelijk op de draaischijf. In mijn showroom kan je altijd wel enkele toonmodellen bewonderen. Daarnaast ontwerp ik veel unieke serviezen, urnes voor mensen en dieren en geschenken op vraag. Een bijzonder leuke mix”, zo vindt Dominique zelf. “Samen met de prachtige omgeving waar ik de natuur van dichtbij beleef, omringd ben door lieve mensen (en beestjes) en ongestoord kan doen wat ik het liefste doe, maakt dat van mij een bijzonder gelukkig mens. Dat ik nu ook nog eens bekroond word door Unizo met het officiële Handmade in Belgium-label, maakt het plaatje helemaal perfect”, stelt Dominique.“Ook wij zijn vanuit Unizo Limburg net zo blij en fier als Dominique”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “De passie, het vakmanschap, de kennis van zaken, de creativiteit en de persoonlijke toets maken dat Dominique het label dubbel en dik verdiend heeft.”