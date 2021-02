KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF werken aan masterplan voor het amateurvoetbal

Het persbericht luidt als volgt:

De Covid-19 crisis heeft onze hele maatschappij nu al bijna een jaar in zijn greep en heeft in diverse sectoren al lelijk huisgehouden. Niet in het minst in het voetbal.

Het amateurvoetbal is met een half miljoen leden verdeeld over 4000 clubs wellicht de belangrijkste sportactiviteit in ons land. Helaas heeft de huidige gezondheidscrisis een diep gat geslagen in de budgetten en de werking van menig amateurclub.

De KBVB is sinds het uitbreken van de gezondheidscrisis de clubs reeds ter hulp geschoten met een steunpakket ter waarde van ongeveer 8 miljoen euro.

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF zijn er zich echter zich echter van bewust dat er op lange termijn meer zal nodig zijn om het amateurvoetbal er weer bovenop te helpen. De bond werkt daarom aan een Masterplan voor het amateurvoetbal, dat een nieuw kader moet scheppen waarbinnen het amateurvoetbal zich sportief op een financieel gezonde manier verder kan ontwikkelen. De bond werkt daarvoor samen met consulting bureau PwC.

“Dit is hét uitgelezen moment om er écht iets aan te doen”, zegt Peter Bossaert, ceo van de KBVB. “Het amateurvoetbal is de corebusiness van onze regionale voetbalbonden Voetbal Vlaanderen en ACFF. Het sociale leven van zovele mensen speelt zich wekelijks, en voor sommigen zelfs dagelijks af, op en rond de amateurvelden. De impact van de Covid19-crisis op het amateurvoetbal is echter enorm. Iedereen is op zoek naar structurele oplossingen. De goeie wil en vindingrijkheid her en der zijn lovenswaardig. Nu is het tijd om al de initiatieven en reddingsoperaties te bundelen in één groot masterplan. De annulering van de amateurcompetitie biedt de gelegenheid om grondig na te denken over de heropstart volgend seizoen en de verdere toekomst”

KBVB, ACFF en VV hebben PwC onder de arm genomen om zich te laten begeleiden in een doorgedreven en uitgebreid onderzoek naar het amateurvoetbal. Daarbij zal de problematiek in kaart worden gebracht en zullen aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst.

De KBVB, ACFF en VV streven er alvast naar om de belangrijkste onderdelen van dit plan volgend seizoen reeds in voege te laten treden.