Leerlingen De Zonnewijzer spelen spelletjes tegen pesten

Zoals elk jaar vond in februari opnieuw de jaarlijkse Vlaamse week tegen pesten plaats. Die week lieten ze ook in De Zonnewijzer niet zomaar voorbijgaan.

“Als school zijn we logischerwijs steeds waakzaam voor pestgedrag, maar laten we deze week nooit zomaar passeren”, klinkt het in De Zonnewijzer. “Dit schooljaar werd ons onverwacht een duwtje in de rug gegeven door het Spelhuis. Deze Zonhovense ‘belevingswinkel’ met onder meer gezelschapsspellen onder hun dak, droeg haar steentje bij door elke lagere school in Zonhoven te voorzien van een gratis anti-pestbox.”

“Deze box was mooi gevuld met boeiende spelletjes die pesten bespreekbaar maken in de klas. Bovenop de spelen voegden ze ook nog een cadeaubon toe van 15 euro. Via deze weg willen we het Spelhuis nogmaals bedanken voor de gulle gift en sporen we iedereen aan om eens een kijkje te gaan nemen in deze winkel waar we als Zonhovenaar terecht fier op mogen zijn”, aldus de school.

Na het ontvangen van de box werden de spelen verdeelde over de verschillende graden van de school en kregen de leerlingen een woordje uitleg. Na het verdelen bleef er nog één spel over: het complimentenspel. “We knoopten hier een wedstrijd aan vast. De klas die de origineelste foto maakte tijdens het werken rond ‘De week tegen pesten’ won dit spel.”