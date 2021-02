Creagroep Okra overhandigt dozen vol gehaakte aapjes aan AZ Jan Portaels

Het idee van de ‘zorgaapjes’ kwam van de afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Zij wilden elk kindje dat bij hen opgenomen werd zo’n knuffeltje in de vorm van een aap overhandigen. Die knuffel deelt dan tijdens het hele ziekenhuistraject lief en leed met de kindjes, die de knuffel ook mee naar huis mogen nemen.

Na het horen van dit originele idee voegden Rita van Okra Zelem en Mia van Okra Houthalen Centrum meteen de daad bij het woord. “Hoe meer aapjes we maken, hoe plezanter we het vinden”, klinkt het bij de dames. Maar uiteraard kunnen zij dit niet alleen. Daarom riepen ze ook de hulp in van Okra-Crea om mee te helpen aan dit project. “Dankzij de inzet van tal van Okra-creatievelingen van de trefpunten Zelem, Houthalen Centrum, Hamont, Kaulille, Membruggen en Lanaken, konden we afgelopen week dozen vol aapjes overhandigen aan de afdeling pediatrie van het ziekenhuis. Met open armen en een warme dankjewel werden we daar onthaald.”

“Met de belofte het hier niet bij te laten en hen nog meer aapjes te bezorgen, doen we graag bij deze een oproep om ook jullie lieve Okra-leden aan het haken te krijgen”, klinkt het nog. “De aapjes mogen worden bezorgd aan Okra-crea Limburg. Stuur wel eerst even een mailtje naar crea.limburg@okra.be om iets af te spreken. Niet alleen de kindjes, de dienst pediatrie en Mia en Rita zijn jullie nu al enorm dankbaar, maar ook iedereen van Okra.”