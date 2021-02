Woonzorgcentrum Cecilia verslaat het coronavirus

Vrijdag 12 februari kregen de bewoners van het woonzorgcentrum Cecilia in Alken hun tweede vaccin. Dat werd gevierd met een glaasje alcoholvrije champagne. Op donderdag 18 en vrijdag 19 februari was het de beurt aan het personeel. Ook die unieke gebeurtenis verdiende uiteraard een feestje.

‘Het einde’ van deze moeilijke periode is eindelijk in zicht. En dat vonden ze in WZC Cecilia een reden om te feesten. Dat deden de bewoners van ’t Binnenhof door piñata’s maken. Deze werden nadien net als het coronavirus verslagen. “Coronavirus, ik maak je kapot. Hopelijk zien we jou nooit meer terug”, zei bewoonster Stephanie van ’t Binnenhof al lachend terwijl ze met een stok de piñata stuksloeg. Nadien konden de bewoners nog genieten van wat lekkers.