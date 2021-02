Urban explorers zien spookachtige gedaante tijdens verkenning van verlaten rusthuis met een duistere reputatie

Twee vrienden verkenden deze week een verlaten rusthuis met een duistere reputatie in het Britse Liverpool. Het centrum werd jaren geleden gesloten na talloze klachten over vervallen geneesmiddelen, de slechte omstandigheden waarin de bewoners leefden en de verloederde staat van het gebouw. Toen de urban explorers in de wasruimte stonden, zagen ze vooral schimmel en verval, tot ze plots een vreemde gedaante opmerkten. “Ik krijg het helemaal koud”, klinkt het in de video. “Hoor je dat?”