4 maart is Wereld Obesitas Dag. Obesitas is een wereldwijd groeiend probleem. Ook voor de Hasseltse Sarah Mahassine (20). Ze was te zwaar. Veel te zwaar. “Ik had emotionele vreetbuien en een eetstoornis”, zegt ze. In december ging de ze onder het mes, intussen is ze al 19 kilo kwijt.