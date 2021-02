Sep Vanmarcke hoopt op al tijdens de Omloop Het Nieuwsblad op beterschap na “miserabel 2020”

In 2012 klopte Sep Vanmarcke Tom Boonen en de Spanjaard Juan Antonio Flecha in de sprint voor de eindzege in de Omloop Het Nieuwsblad. De West-Vlaming behaalde daarna nog enkele mooie zeges zoals in de Bretagne Classic en de GP Impanis-Van Petegem. Vanmarcke verkaste ondertussen naar Israel Start-Up Nation waar hij zaterdag met Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck twee landgenoten aan zijn zijde krijgt voor de Belgische openingsklassieker.

“Ik heb een miserabel 2020 achter de rug, het kan alleen maar beter gaan. Het seizoen was toen zo verkapt, door de gekende reden, dat ik in het tweede gedeelte slechts een handvol wedstrijden reed. Daarbij onder andere de BinckBank Tour. Ik maakte ondertussen de overstap naar Israel Start-Up Nation. Ik had het naar mijn zin bij EF maar die nieuwe uitdaging sprak me toch net iets meer aan. Vandaar de carrièreswitch. Ik ondertekende er meteen een contract voor de duur van drie seizoenen”, meldt Sep Vanmarcke.

Vanmarcke wordt bij Israel Start-Up Nation de kopman voor de kasseiklassiekers.

“Ik mag hier voluit mijn eigen kans gaan. Natuurlijk wil ik resultaten boeken. Wie wil dat nu niet als renner en als ik echt op niveau ben zal dat zeker tot de mogelijkheden behoren”, vervolgt hij. “Ik zie bij mijn nieuw team ook enkele bekende gezichten terug. De sportdirecteurs Dirk Demol en Eric Van Lancker onder andere. Bij deze laatste was ik bij Garmin in de ploeg. Wij hebben thans misschien nog geen echte topploeg voor de kasseiklassiekers maar daar maakt men werk van. Tom Van Asbroeck, Jenthe Biermans en Reto Hollenstein zijn alvast mannen die hun streng kunnen trekken op Vlaamse wegen. Ook Mads Würtz Schmidt en Alexis Renard lieten me een zeer gedreven indruk na. Ik wil dit seizoen opnieuw fiks meespelen met de grote jongens voor de overwinning. En mijn droomkoersen? Dat blijven natuurlijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar eerst gaan we de Omloop rijden”, aldus Vanmarcke.