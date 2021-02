Prins Harry tijdens interview: “Britse pers heeft me mentaal gebroken”

De Britse prins Harry heeft een opmerkelijk interview gegeven aan komiek James Corden. De twee grappen erop los tijdens een toeristische busrit in Los Angeles, maar de prins komt ook met onthullingen. Zo spreekt hij openlijk over zijn leven als royal en de liefde voor zijn vrouw Meghan Markle.

“De Britse pers heeft mij mentaal gebroken.” Het is een van de opmerkelijke uitspraken die prins Harry doet bij James Corden. De komiek, bekend van The Late Late Show op de Amerikaanse zender CBS, nam de prins mee op sleeptouw in Los Angeles, sinds kort de woonplaats van Harry en Meghan. De tocht werd een bijzondere versie van Carpool Karaoke, het concept waarbij tv-presentator Corden bekende gezichten meeneemt in een muzikale autorit.

Theekransje

Wanneer Corden prins Harry oppikt, doet hij dat niet met zijn bekende Range Rover maar wel met een toeristische dubbeldekker. De twee steken de draak met het Britse koningshuis door een Engels theekransje te houden op de bus, waarna een deel van het servies sneuvelt. Er volgt ook een bezoek aan het huis waar de razendpopulaire serie The Fresh Prince of Bel Air is opgenomen. Volgens Corden trouwens het ideale nieuwe huis voor de hertog en hertogin van Sussex. Wanneer Corden naar Meghan belt om te vragen of ze de villa ziet zitten, besluit de echtgenote van Harry dat het koppel voorlopig “genoeg verhuisd is”.

Mentaal gebroken

Maar de busrit is meer dan een komische noot in de talkshow. Corden krijgt de Britse prins ook aan de praat over zijn leven als royal. Zo vertelt Harry openlijk over de beslissing om afstand te nemen van zijn koninklijke titels en zo ook van het Britse koningshuis. “Een weloverwogen stap”, noemt hij het zelf. Niet alleen wilde hij zijn vrouw Meghan en zoontje Archie beschermen tegen de vele media-aandacht, ook zelf had hij last van de Britse paparazzi. “De Britse pers heeft me mentaal gebroken. De situatie was giftig.”

De prins trok de situatie niet meer, dus deed hij naar eigen zeggen wat elke echtgenoot en vader zou doen. “Ik haalde mijn gezin er weg.” Desondanks wil hij een bijdrage blijven leveren. “Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van de openbare dienst, dus waar ter wereld ik ook ben, ik wil altijd mijn bijdrage blijven leveren.”

Ook volgende week is Harry te zien op de Amerikaanse televisie. Op zondag 7 maart zal het Amerikaanse CBS een interview uitzenden waarin Meghan en Harry uitgebreid aan het woord zijn bij Oprah Winfrey.

