Zorgnet-Icuro: “Derde golf is een regelrecht doemscenario voor ziekenhuizen”

De ziekenhuizen en hoofdartsen vragen vrijdag om de maatregelen vol te houden en niet te snel over te gaan tot versoepelingen. “Een derde golf zou een absoluut rampscenario betekenen, voor personeel én patiënten”, zegt koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, vooruitblikkend naar het Overlegcomité later op de dag.

In het persbericht herinnert de zorgkoepel eraan hoe de situatie in de ziekenhuizen evolueert sinds maart 2020. Toen besliste de overheid om in de ziekenhuizen alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen tijdelijk op te schorten, om capaciteit vrij te maken voor Covid-patiënten. In de tweede golf werd de planbare zorg niet radicaal stopgezet, maar gradueel afgeschaald. Telkens duurde het enige tijd voor de ziekenhuisactiviteiten weer op peil waren.

Op dit moment verblijven er nog steeds 1.748 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 362 op intensieve zorg, en Zorgnet stelt vast dat sinds deze week alle cijfers opnieuw stijgen. “Op basis van recente cijfers stellen we vast dat de ziekenhuizen al sinds medio december werken aan 110 procent van hun capaciteit, op intensieve zorg, en 120 procent, in de reguliere afdelingen. Ze doen veel inspanningen om de uitgestelde zorg weg te werken. Bij elke patiënt hoort nu ook een Covid-procedure, die extra belasting veroorzaakt. Die ‘overdrive’, die nu al een vol jaar duurt, zorgt voor heel veel druk op het personeel.”

“Een derde golf - en een derde keer afschalen van de gewone zorg - is een regelrecht doemscenario”, zegt Zorgnet. “De hoofdartsen en de ziekenhuizen vragen om voorzichtig te zijn en niet te snel over te gaan tot versoepelingen. We weten dat dit een moeilijke boodschap is naar de brede bevolking, dat de rek eruit is, maar dat is ook het geval voor al de mensen die in de ziekenhuizen werken. We moeten vermijden dat de belasting op de ziekenhuizen nog groter wordt, want dat zal ook nadelige effecten hebben op patiënten. Het zal ook leiden tot nog langere wachttijden voor zorg die al eens uitgesteld is.”

“Maatregelen versoepelen en die dan kort nadien opnieuw moeten intrekken, zal veel onrust veroorzaken, zowel bij bevolking als zorgverleners. We roepen het Overlegcomité op om een moedige beslissing te nemen die hier rekening mee houdt”, besluit Zorgnet.

(evdg)