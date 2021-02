Waren in een verleden de ‘dubbelaars’ in de meerderheid, dan moet je ze anno 2021 met een vergrootglas zoeken op de deelnemerslijsten van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Naast Tim Wellens, die in extremis Kuurne aan zijn programma toevoegde, deinzen ook gouwgenoten Dylan Teuns (28) en Amaury Capiot (27) niet terug voor de combinatie.