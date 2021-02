Waarom drinkt minister Ben Weyts altijd sinaasappelsap op tv? “Een doordachte keuze”

Woensdag was minister van Onderwijs Ben Weyts te gast bij De afspraak. En terwijl er bij de andere gasten duidelijk water in hun glas zat, kleurde dat van Weyts opvallend geel. Het is ook niet de eerste keer dat de minister gespot wordt met een glaasje sinaasappelsap op de set. Een manier om de kleuren van zijn partij op tv te krijgen? Of drinkt de N-VA-minister gewoon niet graag water?