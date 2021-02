Laatste huwelijk in ‘Blind getrouwd’ eindigt in mineur nadat grootvader onwel wordt

Nathalie (33) heeft slechts een grote vereiste voor haar man, en dat mag je best letterlijk nemen. Ze wil graag naar hem kunnen opkijken. Niet eenvoudig, want zelf meet ze 1m84. En van top tot teen gieren de zenuwen vlak voor het cruciale moment door haar lijf. “Vlak voor je naar binnen gaat, voel je je toch even helemaal alleen. Seconden lijken uren te duren”, zegt ze. “Dan denk je: oké, nu mag het vooruit gaan. Ik wil gewoon naar binnen en zien wie er op mij aan het wachten is.” Dat is de 1m95 grote Dennis (34).

Nog voor ze op het feest aan hun openingsdans kunnen beginnen, wordt ‘Bompa Rots’ onwel. Ongewild komt hij in het middelpunt van de belangstelling te staan op het trouwfeest van zijn eigen kleindochter. Hij wordt met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Dennis mag meteen zijn zorgzame kant bovenhalen. “Hij is bij mij gebleven en heeft er toch voor gezorgd dat alles in orde was met mij”, zegt Nathalie. Het koppel waagt zich alsnog aan de openingsdans, maar de gedachten dwalen begrijpelijk af.

Naar Kreta

Op hun huwelijksfeest maken Sven (50) en Veerle (56) – het eerste 50+-koppel van Blind getrouwd – kennis met elkaars kinderen. En dat klikt. “Het zijn echt drie leuke miekes. Dat is heerlijk om te zien. Ik ben zeer verheugd dat Sven zo’n family man is. Dat zijn alleen maar pluspunten”, zegt Veerle verheugd.

Na het feest beleven de koppels hun eerste huwelijksnacht en worden ze voor het eerst naast elkaar wakker. Veel tijd om daarbij stil te staan is er niet, want het vliegtuig naar het zonnige Kreta wacht voor de huwelijksreis. Candice (31) weet inmiddels perfect hoe ze het ijs moet breken bij Marijn (36). “Ik heb een sexy badpak bij, dus als het wat plat wordt tussen ons, breng ik er zo weer wat sex appeal in.” Of het badpak een noodzakelijk hulpmiddeltje zal worden, valt nog te bezien.

