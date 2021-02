Simon Mignolet baalt na uitschakeling: “Hadden nog mooie dingen kunnen doen in Europa League”

Simon Mignolet zat de voorbije 48 uur in een rollercoaster van emoties. Woensdagochtend kreeg de Club Brugge-doelman te horen dat hij voor de tweede keer dit seizoen positief getest had op het coronavirus en in isolatie moest. Een nieuwe test bleek een dag later negatief, waardoor de Truienaar toch aan de aftrap mocht verschijnen en zijn Club met een 0-1 thuisnederlaag tegen Dinamo Kiev uitgeschakeld zag worden.