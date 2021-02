Remco Evenepoel wil niet de minste verwachtingen creëren voor de Giro (8-30 mei) waar hij zijn seizoen start. En hij is niet te spreken over het onderzoek dat de UCI liet uitvoeren nadat iets uit zijn achterzak werd gehaald na zijn val in Lombardije. “Ik heb UCI-voorzitter Lappartient gemaild”, aldus Evenepoel, die voor het eerst spreekt sinds hij op 13 januari een trainingsbreak moest inlassen.