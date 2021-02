HOUTHALEN-HELCHTEREN

Er hangen donkere wolken boven Greenville NV, de incubator voor cleantechbedrijven in Houthalen-Helchteren. In de boeken staat een structureel verlies van meer dan 2 miljoen euro. Er liggen verschillende scenario’s op tafel zoals een overname of faillissement. Het leidde donderdagavond tot een discussie in de gemeenteraad.