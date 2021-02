Club Brugge - Dinamo Kiev 0-1

Moed, zweet en opoffering werden genadeloos afgestraft. De lafste ploeg wachtte op een late kans om de zege te grijpen tegen een gehavend Club Brugge: 0-1 terwijl de heenmatch in Oekraïne op 1-1 was geëindigd. De 1/8ste finales van de Europa League telt geen enkele Belgische ploeg meer in de rangen.