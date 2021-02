De lijst met gebreken aan het sociaal appartement aan de Hooiweg 105 in Kolderbos is lang. — © Chris Nelis

GENK

Schimmel, losse balustrades, defecte verwarming, verstoppingen en vooral veel vocht. De lijst met gebreken aan het sociaal appartement aan de Hooiweg 105 in Kolderbos is lang. Woonmaatschappij Nieuw Dak was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de problemen.