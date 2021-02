Zaterdag 20.30 uur: Gent - Achel (EuroMillions League Challenge Final Four)

Na een break van drie weken komt Tectum Achel opnieuw in actie. Zaterdag (20.30 uur) start het in Gent aan de Challenge Final Four. Een nacompetitie tussen de nummers vijf tot en met acht uit het reguliere klassement.