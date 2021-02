Charleroi - KRC Genk (vrijdag 20.45 uur)

Met een driepunter kan Maarten Vandevoordt zichzelf in Charleroi het perfecte verjaardagsgeschenk bezorgen. Op zijn 19de oogt de Brustemse vrijgezel de kalmte in eigen persoon. “Ik heb eigenlijk weinig last van stress.”