Een optreden van een vuurspuwer in India is volledig uit de hand gelopen. Eerst ging het een aantal keer goed, maar dan verloor de man plots de controle over het vuur. De vlam wordt plots te groot en verspreidt zich via de baard va de vuurspuwer naar zijn gezicht. Omstaanders hielpen hem snel uit de nood en probeerden het vuur te doven. Later werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De man is buiten levensgevaar.