Rangers - Antwerp 5-2

Geen superstunt, geen mirakel. Dit keer zelfs vijf tegengoals in plaats van vier, na een slappe start in zowel de eerste als de tweede helft: 5-2. Antwerp ligt terecht uit de Europa League. Dat is tegen dit offensief sterke Rangers geen schande, maar er is in defensief opzicht werk aan de winkel, wil de Great Old snel zeker zijn van play-off 1.