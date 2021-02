Hondenuitlater van Lady Gaga neergeschoten, honden gestolen

Ryan Fischer (30), de hondenuitlater van popster Lady Gaga, werd woensdag in de buurt van zijn huis in de VS neergeschoten. De man was nog bij bewustzijn toen de politie hem aantrof, maar hij zou in levensgevaar naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hij was op stap met de drie Franse buldogs van Gaga, twee van de drie honden werden meegenomen.

De Amerikaanse popster zit momenteel in Italië, daarom zorgde Ryan Fisher voor Koji, Miss Asia en Gustavo, haar drie Franse buldogs. Maar bij het uitlaten woensdagavond ging het mis. Fischer werd met maar liefst vier kogels in de borst neergehaald. De politie vond hem bij bewustzijn, maar ademen ging moeizaam, schrijft The Daily Mail. Ondertussen zou de hondenoppas aan de betere hand zijn.

Miss Asia kon tijdens de aanval ontsnappen en werd later door de politie gevonden. Koji en Gustavo werden door de schutters ontvoerd.

De politie is op zoek naar twee daders, volgens de omschrijving gaat het om twee zwarte mannen die een baseballpet droegen op het moment van de feiten. Ze gingen ervandoor in een wit voertuig.

Franse buldogs zijn erg gegeerd en kunnen 1.500 tot 3.000 dollar opleveren. Voor buldogs met een stamboom is dat zelfs tot 10.000 dollar. Het is daarom nog onduidelijk of de daders het specifiek op Gaga’s honden gemunt hadden of dat het eerder om toeval gaat.

De popster reageerde zelf nog niet op de feiten maar een insider vertelt aan CNN dat Gaga bereid is een half miljoen dollar te betalen voor haar twee honden. Wie de honden heeft kan haar contacteren op KojiandGustav@gmail.com.

