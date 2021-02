Politie houdt wacht bij agressieve coronapatiënt... in quarantaine in driesterrenhotel

Aarschot

’s Hertogenmolens in Aarschot, het driesterrenhotel dat tijdelijk de deuren heeft gesloten, is gastheer van drie opmerkelijke bewoners: een Covid-positieve man en twee agenten van de federale politie. De Aarschotse burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) besliste een man met allicht de Duitse nationaliteit de klok rond onder bewaking in quarantaine te zetten in een hotelkamer omdat hij door zijn vluchtgedrag andere inwoners van de stad dreigt te besmetten.