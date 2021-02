Leopoldsburg

De inzamelactie die na de dramatische brand in Leopoldsburg werd opgestart, brengt een sprankeltje hoop in donkere tijden voor het gezin Guns. Al 13.000 euro staat er op de teller. Het geld gaat onder andere naar de revalidatie van vader Glenn, die er nog steeds erg aan toe is. De 10-jarige dochter Hailey kwam om bij de brand.