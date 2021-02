Kunstschaatsster Loena Hendrickx leidt na korte kür in Challenge Cup Den Haag

Met een korte kür die haar 69,77 punten opleverde, is kunstschaatsster Loena Hendrickx donderdag de Challenge Cup in Den Haag begonnen. Die score was niet ver onder haar persoonlijke record van 72,18.

Hendrickx heeft na de korte kür de leiding in een veld met achttien deelneemsters. De tweede plaats wordt bezet door Emmy Ma uit Taiwan met 65,35, de derde door Mae-Berendice Meité uit Frankrijk 61,35.

“Ik ben heel tevreden”, stelde Hendrickx vast. “Er zijn kleine puntjes waar aan ik moet werken. De landingen waren niet perfect en ik voelde me niet stabiel op het ijs. Het kan nog wel een stukje beter. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de zenuwen.”

Aan haar slotpirouette moet ook nog worden gewerkt. Dat is doorgaans een van de onderdelen waarmee Hendrickx zich onderscheidt. “Ik wilde hier geen risico’s nemen.” Daarbij verwees ze naar haar gevoelige rug. Als gevolg van een computerstoring werden de cijfers pas bekend uren nadat dat de rijdsters hun prestatie hadden geleverd.

Voor Loena Hendrickx (21) is de Challenge Cup, die zij in 2017 won, een belangrijke test voor de wereldkampioenschappen, die eind maart in Stockholm worden gehouden. Na het vrije programma, dat vrijdag op de agenda staat, weten de coaches Jorik Hendrickx en Carine Herijgers, welke facetten nog in de laatste vier weken voor het WK nog aandacht behoeven.

Daarnaast dienen de coaches oog te houden voor hun Nederlandse pupil Lindsay van Zundert, die donderdag aan de eisen voor WK-deelname voldeed en in de Zweedse hoofdstad zal aantreden. Na het korte programma is Van Zundert vierde (59,01).

Het is de eerste wedstrijd van Hendrickx in vijf maanden. Nadat ze in oktober de Budapest Trophy had gewonnen, heeft ze uitsluitend getraind. Door de coronapandemie konden een aantal wedstrijden, waaronder de Europese kampioenschappen in Zagreb, niet doorgaan.

In Den Haag gelden strakke protocollen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de kiss-and-cry zone gingen de mondkapjes onmiddellijk op. De zone werd trouwens voortdurend ontsmet. De aanwezigheid van toeschouwers is daarbij al lang geen optie meer. Maar ook in voorgaande jaren, toen het virus nog niet had toegeslagen, waren de tribunes van schaatscentrum De Uithof, bij de Challenge Cup uiterst schaars bezet.