Vlaamse Lise (18) zingt ons volkslied in talkshow Ellen DeGeneres maar vergeet de tekst: “Mijn land gaat me hiervoor haten”

Op het Instagram-account van de ster zag Lise een oproep passeren om deel uit te maken van het virtuele publiek. Ze kwam in de show terecht en won zelfs een spel met de ‘Bottle Filip Challenge’. Lise was zodanig van haar melk dat ze de tekst van het Belgisch volkslied kwijt was: “Oh my god, my country is gonna hate me for this. I totally forgot”, zei ze.

Tot haar grote verbazing kreeg Lise afgelopen woensdag een tweede kans. Vol overgave leidde ze met de Brabançonne de ‘Audience Olympics’ in. “Say hi to everybody in Belgium en tell them we love their waffles”, reageerde Ellen DeGeneres. Een televisiemoment dat Lise zich voor de rest van haar leven zal herinneren.

svh