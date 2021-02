Kirsten Flipkens geeft forfait voor WTA Lyon om enkelblessure te laten genezen

Kirsten Flipkens (WTA 92) zal volgende week niet deelnemen aan het WTA 250-toernooi in Lyon. De 35-jarige Kempense was oorspronkelijk voorzien in Frankrijk, maar geeft forfait omwille van de blessure aan haar enkel.

Flipkens blesseerde zich begin januari in Abu Dhabi aan de enkel. Haar deelname aan de Australian Open was even onzeker, maar ze reisde toch af naar Melbourne. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Amerikaanse Venus Williams. In het dubbelspel bereikte ze, aan de zijde van de Kroatische Andreja Klepac, de tweede ronde. Flipkens ging vervolgens nog haar kans in het dubbelspel op de Phillip Island Trophy, aan de zijde van Greet Minnen, maar het duo ging er meteen uit.

Op sociale media gaf onze landgenote donderdag mee dat ze tijd nodig heeft om haar enkel te verzorgen en daarom forfait moet geven voor het toernooi in Lyon.