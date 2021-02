Pastarecept New York Times valt niet in de smaak bij Italianen: “Stop deze waanzin”

Culinair journalist Kay Chun stelde haar recept ‘Smoky Tomato Carbonara’ voor op het kookkanaal van The New York Times, maar dat valt absoluut niet in de smaak bij lezers met Italiaanse roots. Het probleem zit hem onder meer in de tomaten, want die komen niet voor in de traditionele carbonara.

Chun koos ervoor om met tomaten te werken omdat die een “heldere tint meegeven aan het gerecht”, maar dat mocht ze volgens Italianen niet gedaan hebben. Ook de spekreepjes had ze beter achterwege gelaten. Chun voegde het vlees eraan toe omdat spek overal te koop is en een mooie rokerige toets geeft, maar in het traditionele recept hoort Italiaans wangspek. Dat is in de speciaalzaak te vinden onder de naam guanciale. Een derde misstap is de kaas. Ze gebruikte Parmezaanse kaas in plaats van pecorino.

De verontwaardiging begon toen fijnproevers het recept, origineel uit Lazio, opmerkten op sociale media. “Dit is in de verste verte geen carbonara. Stop deze waanzin”, schreef iemand misnoegd. Ook Italiaanse topchefs zijn niet te spreken over het gerecht. “Ik volg de New York Times op Instagram en dacht dat het nep was”, vertelde chef-kok Alessandro Pipero, die in Rome bekend staat als ‘koning van de carbonara’, in de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Het is alsof je salami in een cappuccino onderdompelt.”

Boerenvereniging Coldiretti was nog iets scherper en noemt het gerecht het topje van de ijsberg wat betreft de vervalsing van traditionele Italiaanse gerechten. “Het risico is dat valse Italiaanse gerechten wortel schieten in de internationale keuken, waardoor authentieke gerechten - die voortkomen uit unieke technieken - verdwijnen en onze lokale specialiteiten worden gebagatelliseerd.”

Het is niet de eerste keer dat trotse Italianen het opnemen voor hun carbonara. In 2016 dook op YouTube een Frans recept voor de beroemde saus op, maar de bereidingswijze kon voor Italianen echt niet door de beugel. Toen was het de interpretatie met ajuinen, bacon, pasta, room, peper, kaas, peterselie en een rauwe eierdooier die veel kritiek uitlokte.