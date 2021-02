Kimmer Coppejans bereikt halve finales van het dubbelspel op Challenger Gran Canaria

Coppejans en Martos Gornes haalden het in hun kwartfinale na één uur en 24 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-5) van de Kroatische broers Matej en Ivan Sabanov.

Het Belgisch-Spaanse duo treft in de halve finales mogelijk het topreekshoofd in het dubbelspel, het Pools-Portugese paar Karol Drzewiecki/Gonzalo Oliveira. Zij moeten in hun kwartfinale dan wel nog afrekenen met de Italianen Marco Bortolotti en Andrea Pellegrino.

Woensdag ging Kimmer Coppejans (ATP 182) er in het enkelspel in de tweede ronde uit tegen de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 257).