In Gent vaardigde de burgemeester een lokaal verbod op glas en luidsprekers uit, in de hoop samenscholingen door jongeren in te dijken. Om eenzelfde reden verstrengde ook de Brusselse burgemeester de maatregelen. In andere studentensteden zoals Hasselt meent men het tot nader order met de geldende coronamaatregelen te kunnen doen.