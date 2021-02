Oudsbergen

Een 59-jarige man uit Oudsbergen kreeg donderdag voor de Tongerse rechtbank een celstraf van zes jaar omdat hij in 2016 een 16-jarige jobstudent in zijn bedrijf seksueel misbruikte. Hij organiseerde trio’s, sloot zich met het slachtoffer op in zijn bureau en volgde hem op de fiets in een maïsveld. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen.