Start van WK motorcross verschuift naar 23 mei, GP Oman wordt jaar uitgesteld

Het WK motorcross begint op 23 mei met de Grote Prijs van Nederland in Oss. Aanvankelijk was de start op 3 april in Oman voorzien, maar de coronacrisis zorgt voor een wijziging in de plannen.

Oman zou als nieuwkomer het WK openen maar de wedstrijd wordt met een jaar uitgesteld. De Grote Prijzen die in april en mei in Italië, Portugal en Duitsland geprogrammeerd stonden, zijn verplaatst naar oktober.

De organisatie bevestigde voorts de locaties voor de twee GP’s in Indonesië, op 4 juli in Borobudur en een week later in Bali.

De GP van België in Lommel behoudt zijn datum op 1 augustus.

Er staan negentien races op het menu. De Motorcross der Naties blijft behouden op 26 september, maar niet in Monza zoals eerst gepland. De locatie wordt later bepaald.

WK-promotor Youthstream hoopt ondanks de coronapandemie wedstrijden met publiek te organiseren.

De voorlopige kalender: 23 mei: MXGP van Nederland Pays-Bas (in Oss); 13 juni: MXGP van Rusland (in Orlyonok); 20 juni: MXGP van Letland (in Kegums); 4 juli: MXGP van Azië (in Borobudur, Indonesië); 11 juli: MXGP van Indonesië (in Bali); 25 juli: MXGP van Tsjechië (in Loket); 1 augustus: MXGP van België (in Lommel); 8 augustus: MXGP van Zweden (in Uddevalla); 22 augustus: MXGP van Finland (in Iitti-KymiRing); 29 augustus: MXGP van Igora Drive (in Igora Drive, Rusland); 12 september: MXGP van Turkije (in Afyonkarahisar); 19 september: te bepalen; 26 september: Motorcross der Naties (te bepalen); 03 oktober: MXGP van Duitsland (in Teutschenthal); 10 oktober: MXGP van Frankrijk (in Saint Jean d’Angely); 17 oktober: MXGP van Spanje (in intu Xanadú - Arroyomolinos); 24 oktober: MXGP van Portugal (in Agueda); 31 oktober: MXGP van Italië (te bepalen); 07 november: MXGP van China (te bepalen); 21 november: MXGP van Argentinië (te bepalen)