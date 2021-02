Vulkaan Etna spuwt opnieuw lava, voor de zesde keer in acht dagen tijd

Voor de zesde keer in enkele dagen tijd is de Etna opnieuw uitgebarsten. Donderdagmorgen spuwde de vulkaan op Sicilië 500 meter hoge lavafonteinen, meldt het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV).

De zuidoostelijke krater van de vulkaan stootte een dikke wolk as en rook uit die meerdere kilometers de lucht in steeg. Het was de zesde uitbarsting van de Etna in acht dagen. Dat is een record voor de zuidoostelijke krater, zei vulkanoloog Marco Viccaro aan het Italiaanse dagblad Corriere della Serra.

De Etna is sinds midden februari zeer actief. In tegenstelling tot deze uitbarsting hebben de meest recente uitbarstingen meestal ’s avonds en ‘s nachts plaatsgevonden. Hoewel omliggende gebieden na een uitbarsting wel worden bedekt onder een laag as, vormt het natuurfenomeen gewoonlijk geen bedreiging voor omwonenden.