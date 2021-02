Eén van de vrijgezellen die meedingen naar de hand van Elke Clijsters in ‘The bachelorette’ heeft het misschien wel al meteen verkorven. Wouter biecht tijdens een gesprek met Elke op dat hij eigenlijk niet op haar type valt. Of hij nu nog een roos zal krijgen tijdens de roosceremonie is niet meer zeker.

‘The bachelorette’ is elke donderdag om 20u30 te zien op Play4 en GoPlay.be

(tact)