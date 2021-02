Genk

Een twintiger heeft woensdagavond zijn rijbewijs moeten afgeven bij een controle in de Stalenstraat in Waterschei. Een patrouille van de politie zette een auto aan de kant voor onverantwoord rijgedrag. De chauffeur bleek onder invloed van lachgas. In de auto lagen nog vijf flacons lachgas. De flessen werden in beslag genomen. De bestuurders is tenminste voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. mm