Club Brugge gaat vanavond (aftrap om 21 uur) in het eigen Jan Breydelstadion op zoek naar kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League. Blauw-zwart, dat in extremis toch kan rekenen op Simon Mignolet, moet daarvoor voorbij Dinamo Kiev. De heenwedstrijd in Oekraïne eindigde op 1-1. Trekt Club de kwalificatie over de streep? Volg het hier live.