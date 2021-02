De politie LRH heeft woensdag alcohol- en drugscontroles uitgevoerd in de Dorpsstraat in Herk-de-Stad, de Dikke Eikstraat in Lummen en de Nieuwstraat in Diepenbeek. Eén chauffeur was onder invloed van drugs, zeven hadden te veel gedronken. Een bestuurder die na de positieve ademtest opnieuw probeerde vertrekken, zag zijn voertuig getakeld worden. siol