De federale regering trekt vrijdag naar het Overlegcomité met het voorstel om de buitenbubbel te vergroten, wellicht tot acht personen, en de studenten in het hoger onderwijs gemiddeld een dag per week contactonderwijs aan te bieden. Ook contactberoepen zouden weer aan de slag mogen. “Grotere versoepelingen zijn volgens de experts pas mogelijk in april en mei”, zei premier De Croo zopas in het parlement.