Dit is hét jasje van het voorjaar

Nu we de eerste stralen van de prille lentezon hebben gehad, kunnen we denken aan lichtere stuks: tot ziens winterjas, hallo kort jasje. Want dat belooft dit voorjaar een grote hit te worden.

Coperni — © Catwalkpictures

Als het aan grote modehuizen zoals Jacquemus, Hermès, Isabel Marant, Chanel en Louis Vuitton ligt, dan wordt een kort jasje - ofwel cropped jacket - het item dat deze lente niet in je garderobe mag ontbreken.

Het materiaal van het jasje maakt niets uit en ook de vorm van de mouwen speelt weinig rol. Van leder en denim tot stof of met rechte of pofmouwen: als de snit kort is (lees: niet langer komt dan je onderste ribben) dan ben je volledig à la mode.

Zo draag je het

Omdat het nog niet meteen weer is om met een streepje buik bloot te lopen, kun je het kledingstuk mooi dragen boven een jurk. In combinatie met een broek met hoge taille breng je een modieuze ode aan de jaren tachtig. Een look met taillerok krijgt dan weer iets meer punch door een kort jasje erbij. Voor durvers: draag je cropped jasje met een rok of broek in dezelfde kleur, zo krijg je een powersuit met interessante lijnen.

Op Instagram maakt het jasje al in verschillende uitvoeringen furore. Een paar stylingideetjes op een rij:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen