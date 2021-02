ZEB maakt winkelen voor mensen met een beperking toegankelijker

Winkelen voor mensen met een beperking vergemakkelijken. Dat is het doel van het nieuwe actieplan ‘ZEB For Everyone’ van kledingketen ZEB, dat zo snel mogelijk al zijn winkels rolstoeltoegankelijk wil maken. Het actieplan komt er na een onderzoek van de keten in samenwerking met ‘Inter’ en ‘Hart voor Handicap’, waaruit is gebleken dat shoppen vaak nog een grote uitdaging vormt voor mensen met een beperking.