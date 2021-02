Simon Mignolet is dan toch niet besmet met corona. De doelman van Club Brugge testte eerder deze week positief, maar bij een hertest blijkt dat de Truienaar vals positief was. Mignolet kan zo aan de aftrap verschijnen van de terugwedstrijd in de Europa League tegen Dinamo Kiev. Club pakte in Oekraïne een 1-1-gelijkspel.