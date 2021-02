Pelt/Bree

Wie vandaag een afspraak maakt voor het praktisch rijexamen kan dit pas eind juli afleggen. Bij de examencentra, voor Limburg in Bree en Alken, zijn er maandenlange wachttijden door de sluitingen tijdens de eerste en tweede coronagolf. In Wallonië wordt de praktijktest met vijf minuten ingekort, in Vlaanderen niet.