Met deze vaasjes en bloempotten haal je de lente zo naar binnen

Dé truc om de lente te verwelkomen in je interieur: haal een boeket (droog)bloemen of een plantje in huis en plaats het in de kijker in een vaasje of bloempot. Met deze drie trends, die je naar believen kunt mixen en matchen, fleuren zowel jij als de hele ruimte op.

Vrolijke vrienden

Geef een kamer naar keuze en speelse kwinkslag met een grappige vaas of bloempot in de vorm van een dier of gezicht, die je kan laten gelden als subtiele eyecatcher. Denk: een halve zeemeermin op een stapel boeken of een alpaca voor de badkamerspiegel. Altijd een winnende combinatie met een vetplantje naar keuze of een cactus.

Lama - Kikkerland - 13,95 euro

Eenhoorn - Nordal - 25 euro

Vrouwtje - Kitsch Kitchen - 45 euro

Handvaas - Werkwaardig - 59 euro

Panterpoten - DOIY - 24,95 euro

Hangend masker - Pt - 47,50 euro

Met mensengezicht - La Redoute - 49,99 euro

Plantenbak schildpad, die ook wijnkoeler is - Qeeboo - 329 euro

Zeemeermin - Bitten - 31,99 euro

Pastel

Zachte tinten doen dromen over even zachte lentedagen en trekken een luchtige sfeer naar binnen - je kunt zowaar het briesje bijna voelen. Je tulpen, paasbloemen en andere bloemstengels komen perfect tot hun recht in een pastelkleurige basis. Tip: fris geel is momenteel hot en staat mooi naast een grijze bloempot, maar ook hemelsblauw muntgroen en poederroze zijn prima keuzes.

Tweekleurige pot - Northern - 197,10 euro

Blauwe pot met schotel - D&M Deco - 38 euro

Geel - Dille & Kamille - 11,95 euro

Blauw - Elho - 3,79 euro

Vaas met gele spikkels - Arket - 15 euro

Bol vaasje - Clayre & Eef - 20,08 euro

Origami vaas - & Klevering - 29,95 euro

Gele gekartelde vaas - HK Living - 24,98 euro

Pot met terrazzoprint - XL Bloom - 82,50 euro

Kunstig

Twijfel niet tussen een kunstig item of een vaas als je beiden in één kunt hebben. De onderstaande exemplaren zijn een designobject op zichzelf. Grafische lijnen, geschilderd of in reliëf, abstracte stippen en prints en eigenzinnige vormen geven een bruisende indruk, die compleet wordt met een bloemetje erbij.