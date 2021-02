De fijnstofwaarden lagen donderdagmiddag het hoogst in Limburg en de Antwerpse Kempen. — © bron VMM

Houthalen-Helchteren

Donderdagmiddag zijn overal in Vlaanderen hoge concentraties aan fijn stof gemeten. De Europese dagnorm is overal overschreden, met pieken in Houthalen en Genk.