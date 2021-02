Kim Jones brengt in eerste collectie voor Fendi eerbetoon aan de familie

Na zijn succesvolle passages bij Louis Vuitton en Dior Homme ging Kim Jones vorig jaar bij Fendi aan de slag. En hoewel hij in januari al debuteerde met zijn couturecollectie voor het merk, was hij nu tijdens de modeweek in Milaan pas aan zijn echte proefstuk toe. Met zijn eerste ready-to-wear collectie bracht hij een eerbetoon aan de familiegeschiedenis van dit Italiaanse modehuis. “De vrouwen uit de Fendi-familie zijn intelligente, die hard werken”, vertelde hij daarover. “En dat wilde ik eren. Een machtige dynastie.” De Britse ontwerper koos voor hedendaagse, draagbare silhouetten in een neutraal kleurenpalet, met hier en daar een overduidelijke knipoog naar de ontstaansgeschiedenis van het modemerk, dat bij de start van de vorige eeuw in Rome als een bont- en lederwinkel door het leven ging.