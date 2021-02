“Het is de juiste keuze om te voorkomen dat mensen sterven.” Zo omschrijft een vooraanstaand Brits epidemioloog de beslissing om over het Kanaal langer te wachten met de tweede dosis van het coronavaccin. Ook de Belgische vaccinatietaskforce is niet doof voor de succesverhalen uit het buitenland, en overweegt nu een koerswijziging. Al zijn er ook argumenten om het niet te doen.