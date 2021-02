Corona-alarm bij het Inter van Romelu Lukaku, net nu het aan kop staat in Italië

Inter laat weten dat sportief directeur Piero Ausilio besmet is geraakt, net als managing directors Alessandro Antonello en Giuseppe Marotta, clubadvocaat Angelo Capellini en een lid van de technische staf. “Alle coaches en het volledige team volgen de procedures zoals uitgestippeld in het gezondheidsprotocol”, luidt het in een mededeling. Iedereen in een bubbel dus.

Inter staat met vier punten meer dan AC Milan aan kop in de Serie A. Lukaku en co, die afgelopen weekend hun stadrivaal een 0-3 oplawaai verkochten, ontvangen zondag middenmotor Genoa.